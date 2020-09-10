9 сентября территориальная избирательная комиссия Татарского района провела очередной обучающий семинар по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Председатель ТИК Светлана Ребенок рассказала присутствующим об особенностях проведения досрочного голосования 11 и 12 сентября.

На обучении был рассмотрен вопрос соблюдения профилактических мер в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, обеспечения членов комиссий необходимыми средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками, халатами).

Секретарь ТИК Ольга Симутина напомнила участникам мероприятия о порядке сдачи документации в территориальную комиссию по окончанию дня голосования.