К участковому уполномоченному полиции села Осокино в Калачинском районе капитану полиции Мальцеву Сергею Викторовичу обратились сельчане с просьбой помочь окровавленному животному.

Полицейский, проследовав с местными жителями к оврагу на окраине села, обнаружил почти бездыханную собаку. Погрузив ее в автомобиль, он отвез животное к ветеринару, где обследование показало наличие на теле множественных следов от ударов и проколов и другие травмы, а также большое количество подкожных паразитов.

Опросив жителей села, участковый выяснил, что хозяин брошенной собаки – 55-летний односельчанин на глазах соседей избивал пса лопатой, а затем вилами, после чего веревкой связал задние лапы животного, оттащил его в овраг и бросил.

Полицейские опросили мужчину и установили его причастность к преступному факту: сельчанин признался в содеянном, пояснил – инциденту способствовало агрессивное поведение собаки.

Дознавателем ОМВД России по Калачинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».



В настоящее время здоровью животного ничего угрожает – пройдено ветеринарное лечение. Собаку приютил участковый Сергей Мальцев, спасший ей жизнь. Пёс Шарик обрёл верного друга в лице своего нового хозяина.