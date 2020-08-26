24 августа в 17.50 в Ленинском районе был совершён грабёж. Неизвестный у дома по улице Клубной, угрожая ножом, отобрал у 12-летнего мальчика телефон и скрылся. Родители потерпевшего сообщили о случившемся в полицию. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Вскоре в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции №7 «Ленинский» У МВД России по городу Новосибирску был установлен и задержан подозреваемый — 16-летний житель города Татарска. Похищенный телефон изъят при личном досмотре. Получены признательные показания.

Следственными органами СК России по Новосибирской области по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.