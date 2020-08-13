Татарский район для нас - общий дом, объединивший людей самых разных судеб, характеров, поколений, конфессий и убеждений. В день празднования мы с благодарностью вспоминаем тех, кто стоял у истоков основания района, преклоняемся перед земляками, которые выжили в невероятных испытаниях Великой Отечественной войны и нашли в себе силы и вдохновение строить, созидать, делать жизнь лучше. 95 лет для истории – только миг, но для района это период становления, поиска, роста. Нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить.

Юбилей района - повод подвести некий итог, открыть новую страницу в истории, которая обязательно должна соответствовать уровню предшественников. Мы видим свою первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять темпов работы, находить актуальные и перспективные направления для социально-экономического и культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю района, его самобытность.

Главное наше богатство, сила и слава - это энергичные и талантливые, трудолюбивые и целеустремленные, искренне любящие свою малую родину люди. Мы гордимся нашими жителями, среди которых - заслуженные учителя, врачи, труженики сельского хозяйства, успешные бизнесмены и меценаты. Достоин особого уважения плодотворный труд работников строительной отрасли, энергетики, торговли, социальной и культурной сферы - всех тех, от кого в конечном итоге зависит благополучие и процветание района. Уверены, что инициативность и целеустремлённость помогут и впредь добиваться высочайших результатов. Объединив усилия, мы сможем решить множество важных задач, добиться исполнения всех намеченных целей.

От всей души желаем вам, уважаемые земляки, уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья, крепкой, дружной семьи и дальнейших свершений на благо района.

Ю.М.Вязов, глава Татарского района

А.И.Шмаков, председатель Совета депутатов Татарского района