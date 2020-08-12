11 августа в полицию поступило сообщение о пожаре в селе Блючанское Чановского района. После локализации возгорания в 07.35 в сгоревшем доме были обнаружены тела хозяина дома 1952 года рождения и его сожительницы 1951 г.р.

Как сообщает МЧС, 11 августа в 7.30 в Блюдчанском произошло возгорание в частном доме. В результате огнем были повреждены пол и домашние вещи. Пожар был ликвидирован в 7.39.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников полиции и следственного комитета. Правоохранители установили, что смерть граждан носит криминальный характер. Сотрудники полиции опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, отработали родственные связи потерпевших и установили круг знакомых.

В результате анализа собранной информации, оперативники установили, что 5 августа в село из мест лишения свободы вернулся гражданин, отбывавший наказание за грабёж, совершенный ранее в доме погибших. В ночь на 11 августа 26-летний неоднократно судимый местный житель пришел в дом к потерпевшим и в ходе конфликта нанёс телесные повреждения и ножевые ранения, после чего с целью сокрытия преступления совершил поджог дома.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в полицию, где дал признательные показания. По данному факту следственными органами СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.