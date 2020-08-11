Администрация Татарского района опубликовала Перспективный план действий администрации и Совета депутатов Татарского района по социально-экономическому развитию Татарского района на период 2020-2025 годы https://regiontatarsk.nso.ru/news/3940 и обратилась к жителям с просьбой в срок до 13 сентября внести свои дополнения и предложения в мероприятия по развитию.

Из планов на ближайшую перспективу.

По программе переселения из ветхого аварийного жилья в 2020-2022 годах планируется строительство многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день завершены работы по оформлению 5 земельных участков на указанные цели. Дополнительно необходимо построить 6,0 тыс.м.кв. жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В текущем году на ремонт автомобильных дорог выделено порядка 100 миллионов рублей. Завершены работу по ремонту дорожного полотна и благоустройство прилагающей территории по улице Ленина. Будет проведен в текущем году ремонт автомобильной дороги по улице Закриевского и Володарского. Кроме этого ежегодно ведется освоение дорожного фонда, часть средств из которого в размере 50% осваивается в городе Татарске, оставшаяся часть - 50%, в сельских поселениях.

В перспективе планируется ремонт автомобильных дорог по улице Краснофлотская, Матросова. В сельских поселениях Татарского района будут проводиться работы по улучшению дорожной сети.

Ежегодно планируется строительство не менее десяти детских площадок.

В целях решения острого вопроса по обеспечению качественной водой жителей Татарского района, сегодня ведется строительство глубоководной скважины по улице Зеленая в городе Татарске. На следующий год планируется продолжить строительство 5 скважин. В поселениях Татарского района за пять лет должна быть реализована программа по установке 20 модулей водоподготовки.

Готовится к реализации проект по комплексному обустройству поселка Байдукова в городе Татарске.

Планируется строительство сетей электроснабжения в 2020-2022 годах, сетей водоснабжения – 2021-2025 годы, газовых сетей – 2022-2025 годы, а так же газификация южной части города Татарска – 2021-2025 годы.

В текущем году в ОАО «Гигант» ведется реконструкция животноводческого помещения под строительство корпуса с доильным залом на 850 скотомест. В СПК колхоз «Победа» ведется реконструкция животноводческого помещения под родильное отделение на 100 скотомест и строительство сеновала. В СПК «Колос» - колхоз ведется строительство склада, колхоз «Заря» ведет работы по ремонту животноводческих помещений. Ремонтные работы животноводческих помещений ведут СХПК «Новомихайловский»-колхоз, ООО «Колосок», СПК «Розентальский».

В текущем году КФХ Мустафаев С.Р.о было приобретено 70 голов племенных телок специализированных мясных пород, что в дальнейшем позволит увеличить маточное поголовье мясных пород крупного рогатого скота не только в КФХ, но и обеспечить личные подсобные хозяйства молодняком мясного специализированного скота и увеличить количество производимого мяса.

Ведется работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году введено в оборот порядка 2 тыс. га неиспользованных площадей. В дальнейшем планируется увеличение посевных площадей не менее, чем на 27 тыс.га в течение трех лет, что приведет к наращиванию производства зерна и продукции растениеводства.

Разработана муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Татарского района на 2020-2022 годы», мероприятия которой, в том числе, направлены на укрепление кадрового потенциала в отраслях сельского хозяйства. На сегодняшний день два выпускника школ изъявили желание обучаться по направлению от хозяйств.

В рамках программы в течение двух лет на селе планируется ввести в эксплуатацию 300 кв. м. жилья.

В рамках мероприятий формирования современного облика сельских территорий вышеуказанной программы планируется ввести в действие объекты социально-инженерного обустройства в сельской местности: проведение межпоселковых газовых сетей - 20 км, строительство газораспределительной станции – ГРС «Казаткуль», распределительных газовых сетей – 46,4 км, локальных водопроводов – 23,9 км. В с. Казаткуль планируется решить вопрос модернизации электрических сетей, так как частые перебои электроэнергии не позволяют производить эффективное кормление и содержание крупнорогатого скота.

Разрабатываются 8 проектов благоустройства спортивных площадок в селах района, по которым затраты на ПСД только одной площадки составляют 250,0 тыс. рублей.

В текущем году планируется проведение капитального ремонта здания МБОУ школы-интерната за счет субсидии из федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие образования» на сумму 68 млн. рублей.

Кроме этого в 2021 г. планируется проведение капитального ремонта кровли и потолочных перекрытий в МБУК Новопервомайского сельсовета, а также ремонт зрительных залов Новомихайловского и Неудачинского домов культуры.

На 2021 г. запланирована реконструкция стадиона «Локомотив» по следующим позициям: создание футбольного поля с искусственным покрытием и дренажной системой водоотведения, создание дорожек с резиновым покрытием.

Так же на 2021 г. запланирована подготовка проектно-сметной документации на строительство школы №5. В настоящее время завершены работы по формированию земельного участка.

При поддержке Правительства Новосибирской области планируется строительство спортивного комплекса с бассейном.

В рамках проведенных мероприятий по вопросу определения приоритетных направлений развития территорий муниципальных образований (проект «Народный бюджет») будет освоено 5 млн. рублей, а именно проведены ремонтные работы учреждений образования и культуры поселений района.

Кроме этого, за ближайшие пять лет планируется завершение реализации мероприятий программ «Школьная кровля» и «Школьное окно». Приступить к плановой замене систем отопления в школах и детских садах района, ежегодно не менее чем в 2-3 учреждениях.

Планируется строительство трехэтажного спортивного комплекса в г.Татарске, строительство футбольного поля и беговых дорожек с искусственным покрытием. Планируется ежегодное строительство хоккейных площадок, в том числе за счет средств федерального бюджета, не менее восьми штук в год, строительство в каждом селе района спортивных площадок.

ИП Ведзижев М.Т. (Татарский хлебокомбинат) планируется установка мельницы (2021 год), планируемая сумма затрат – 60 млн. рублей, кроме этого, установка линии по производству лаваша, и линии по производству слойки, приобретение техники (не менее 10 единиц), общая сумма вложений составит около 55 млн. рублей.

ОАО «Татарский маслокомбинат» планирует установку линии по производству молока, а так же строительство очистных сооружений и полей фильтрации, строительство склада хранения сухого молока, склада хранения масла сливочного, приобретение автоматической моечной установки с использованием моющих средств (для молоковозов) и приобретение всех составляющих, а также установка линии по розливу фасованного молока. Сумма вложений ориентировочно составит не менее 20,0 млн. рублей.

ООО «Татарскзернопродукт» планируется проведение ремонта фасадов зданий, а так же ремонт внутренних помещений, модернизацию оборудования зернового цеха на менее энергоемкое. Общая сумма вложений ориентировочно составит около 7 млн. рублей.

Проводится большая работа по привлечению инвестора для строительства убойного цеха на территории района, который создаст благоприятные условия сельхозтоваропроизводителям и гражданам района для реализации сельскохозяйственных животных на бой.

На базе бывшего Татарского мясокомбината планируется открытие предприятия по производству масла из рапса и льна, произведенного, в том числе и на территории Татарского района, а так же строительство мельницы с последующей реализацией сельскохозяйственной продукции на экспорт.

Ведется работа с инвестором по открытию цеха по переработке мяса, мини-цеха по производству сыра.