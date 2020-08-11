- В районном центре продолжают появляться новые многоквартирные дома. Два объекта будут введены в эксплуатацию уже в этом году.- До наступления осени осталось меньше месяца, а это значит, что пора начать подготовку к новому отопительному сезону. По этому поводу глава Татарского района Юрий Вязов провёл совещание с руководителями коммунальных предприятий города и района.- В Татарске ведутся ремонтные работы на водопроводных сетях. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» проводит масштабные мероприятия по подготовке к зимнему периоду. В городе меняют отслужившие свой срок водопроводные трубы и ведутся работы на глубоководных скважинах.- Совсем немного времени осталось до празднования 95-летия со дня основания Татарского района. К юбилейной дате была выпущена книга под названием «История, люди, судьбы». А теперь к выходу готовится фотожурнал «Я здесь живу и край мне этот дорог».- Татарский политехнический колледж выиграл грант в 39 миллионов рублей. Образовательное учреждение стало победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий. Денежные средства будут направлены на пополнение материально-технической базы в соответствии с современными требованиями.- «Никто кроме нас». В Татарске в день воздушно-десантных войск прошли различные мероприятия, главным из которых стало открытие памятника десантникам всех поколений. На открытии присутствовали земляки, прошедшие службу в ВДВ, официальные лица и гости района.- Не смотря на различные ограничения в связи с пандемией коронавируса Татарский район всё же отметит своё 95-летие. В режиме онлайн пройдут различные праздничные мероприятия. При наличии интернета стать участником юбилейных событий сможет любой желающий.