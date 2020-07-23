Очередной случай сработки автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ), произошел в Чановском районе, благодаря чему пожарным удалось предотвратить угрозу возникновения пожара спасти пожилую женщину.

23 июля в 10.38 в ЕДДС Чановского района поступил сигнал о сработке автономного пожарного извещателя с GSM-модулем в квартире на втором этаже двухэтажного дома в поселке Чаны.

Данную информацию оперативно получили пожарно-спасательные подразделения МЧС России и немедленно выехали на место. В течение трех минут пожарные расчеты прибыли и установили, что в квартире проживает одинокая пенсионерка 1930 года рождения. Сотрудники пожарной охраны при помощи трехколенной лестницы через окно забрались в квартиру, эвакуировали женщину из задымленного помещения в подъезд, выключили электродухову, которая стала источником задымления, и проветрили помещение. Сама хозяйка квартиры не пострадала.

Как выяснилось, пенсионерка включила электродуховку, внутри которой находились сковородки и ушла в другую комнату. В результате нагрева остатков масла на поверхности сковородки по квартире пошел дым. В силу преклонного возраста бабушка не услышала звуковой сигнал датчика, но благодаря встроенному GSM-модулю сообщение в дежурную службу извещатель передал автоматически.

Данный пожарный извещатель был установлен в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области». АДПИ нового образца с GSM-модулем бесплатно оснащаются дома социально незащищенных категорий граждан. Так же стоит отметить, что подобный случай спасения уже происходил в Чановском районе 22 января этого года. За два года с начала реализации госпрограммы при помощи датчиков обнаружены десятки пожаров с реальным спасением жизней 56 человек, в том числе 32 детей.