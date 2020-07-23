Первыми в районе обмолот озимой пшеницы начали в ООО «Полесье» - руководитель Щербинин Евгений Александрович. Хлеборобам предстоит убрать озимую пшеницу на площади 250 гектар. Напомним, что в ходе посевной кампании текущего года, которую аграрии Татарского района завершили 8 июня, яровой сев произведен на площади 106,9 тыс. гектаров из которых 77,6 тыс. гектар - зерновые и зернобобовые культуры. Озимые культуры под урожай 2020 года были засеяны на площади 653 гектара.







