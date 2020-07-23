Масочный режим сохранится до осени, также до 1 сентября не откроют кинотеатры, фитнес-клубы и развлекательные заведения. Зато в начале августа в регионе разрешат возобновить работу детских и юношеских спортшкол. «Серьезных кардинальных решений до 1 сентября мы не предполагаем», - заявил губернатор Андрей Травников в ходе пресс-конференции 22 июля, комментируя возможность снятия ограничений из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако, глава региона добавил, что детские и юношеские спортивные школы все же откроют в начале августа. 22.07.2020 Коронавирус в Новосибирске: ситуация к 22 июля «До 1 сентября не будет приниматься решение по открытию кинотеатров, это массовое скопление посетителей. Высокие риски, невозможно обеспечить меры безопасности, - сказал губернатор. - Нам важнее в нормальном режиме приступить к обучению школьников, чем преждевременно открыть кинотеатры и развлекательные объекты. Масочный режим сохранится. Конечно, мы будем прислушиваться к мнению санитарных врачей, но мне сложно представить, чтобы дети в классах сидели в масках». Почти все предприятия в Новосибирской области уже возобновили работу, подчеркнул Андрей Травников: «На сегодняшний день экономика Новосибирской области почти полностью возобновила свою работу, за исключением тех организаций, где наблюдается массовое пребывание покупателей, это сфера развлечений, в том числе спортивные организации».