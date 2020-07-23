10 июля комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области признала ситуацию, сложившуюся в АПК Новосибирской области, чрезвычайной. В связи с введением режима ЧС в Минсельхоз России будут направлены предложения об изменении целевых показателей, установленных соглашениями для региона на 2020 год.
«Ситуация понятная, к такому решению готовились, поэтому его сегодня поддерживаем», – отметил Губернатор Андрей Травников.
Постановление принято в соответствии с областным законом от 13 декабря 2006 года N 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», а также в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций АПК, оценки потерь сельхозпроизводителей, устранения угрозы продовольственной безопасности.
от 22.07.2020 № 289-п
О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области (далее – комиссия) от 10.07.2020 № 32/1, в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями на территории Новосибирской области и в целях устранения угрозы продовольственной безопасности Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 9:00 23 июля 2020 года режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) на территориях Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного муниципальных районов Новосибирской области.
2. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействовать силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области РСЧС в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области.
3. Министерству сельского хозяйства Новосибирской области (Лещенко Е.М.):
1) оценить сложившуюся ситуацию в агропромышленном комплексе Новосибирской области, экономический ущерб от неблагоприятных агрометеорологических условий и во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь;
2) подготовить и в месячный срок направить в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для Новосибирской области на 2020 год соглашением между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;
3) ввести соответствующий режим функционирования в период проведения сезонных полевых работ, обеспечив дежурство из числа ответственных специалистов министерства сельского хозяйства Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области;
4) обеспечить непрерывный контроль за обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей материально-техническими ресурсами, состоянием окружающей среды;
5) осуществлять ежедневный мониторинг складывающейся обстановки в агропромышленном комплексе Новосибирской области, информацию о проводимых мероприятиях еженедельно по вторникам до 16:00 представлять в комиссию (через Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области);
6) подготовить расчеты возможного экономического ущерба исходя из прогноза складывающихся неблагоприятных агрометеорологических условий и выработать комплекс мероприятий, направленных на их снижение.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, пострадавших от неблагоприятных агрометеорологических явлений:
1) ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципальных звеньев территориальной подсистемы Новосибирской области РСЧС в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области;
2) определить своим решением руководителей ликвидации чрезвычайной ситуации;
3) создать штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с руководителями сельскохозяйственных организаций, главами крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальными предпринимателями, ведущими сельскохозяйственную деятельность, для привлечения дополнительных сил и средств на сезонные полевые работы 2020 года;
4) организовать выполнение мероприятий по снижению ущерба от комплекса неблагоприятных агрометеорологических явлений, по своим характеристикам (интенсивности и продолжительности) значительно затрудняющих подготовку к зимне-стойловому содержанию сельскохозяйственных животных в 2020-2021 годах;
5) принять исчерпывающие меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ;
6) не допустить снижения продуктивности в животноводстве, обеспечив выполнение плана сева по кормовым культурам, рассмотреть возможность увеличения площади кормовых культур с учетом летних сроков сева;
7) до 30 июля 2020 года разработать и направить в министерство сельского хозяйства Новосибирской области предложения в комплекс мероприятий по снижению экономических потерь от воздействия неблагоприятных агрометеорологических условий;
8) организовать ежедневно к 15:00 сбор, обработку и передачу информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о ходе проведения работ по ее ликвидации в министерство сельского хозяйства Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Сёмку С.Н.
Губернатор Новосибирской области А.А. Травников