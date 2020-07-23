Режим чрезвычайной ситуации вводится для органов управления и сил территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на территориях Баганского, Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Сузунского, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и Чистоозерного муниципальных районов Новосибирской области. Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации будут задействованы силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области РСЧС в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области.

Как доложила 22 июля на заседании Правительства Новосибирской области и.о. министра сельского хозяйства региона Светлана Невзорова, в мае-июне этого года в ряде районов возникли опасные агрометеорологические явления (атмосферная и почвенная засуха). Наиболее пострадали районы, расположенные на западе, юго-западе и юге региона. В 16 районах введен режим чрезвычайной ситуации. На текущую дату по оперативным данным, поступающим из муниципальных районов области, площадь погибших посевов составляет 195 тыс. га, 730 тыс. га пострадали в разной степени. Мониторинг продолжается, на особом контроле ход заготовки кормов сельхозорганизациями, в том числе в личных подсобных хозяйствах.

10 июля комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новосибирской области признала ситуацию, сложившуюся в АПК Новосибирской области, чрезвычайной. В связи с введением режима ЧС в Минсельхоз России будут направлены предложения об изменении целевых показателей, установленных соглашениями для региона на 2020 год.

«Ситуация понятная, к такому решению готовились, поэтому его сегодня поддерживаем», – отметил Губернатор Андрей Травников.

Постановление принято в соответствии с областным законом от 13 декабря 2006 года N 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», а также в целях обеспечения устойчивого функционирования организаций АПК, оценки потерь сельхозпроизводителей, устранения угрозы продовольственной безопасности.