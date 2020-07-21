В Новосибирской области по требованию прокуратуры гражданам выплачены пособия по безработице на сумму свыше 10 млн руб. Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан, признанных безработными в период распространения новой коронавирсной инфекции. В соответствии с принятыми по поручению президента РФ мерами с 1 марта 2020 г. оставшимся без работы гражданам, за исключением уволенных по дискредитирующим основаниям, установлено пособие по безработице в размере 12 тыс. 130 руб., подлежащих выплате вне зависимости от среднего заработка. Установлено, что территориальные учреждения занятости населения, подведомственные министерству труда и соцразвития Новосибирской области, не исполняли вышеуказанные требования.

По этой причине признанные с 1 марта по 17 апреля 2020 г.( дата вступления в силу постановления Правительства РФ от 12.04.2020 №485, устанавливающего пособия в размере 12 тыс. 130 руб.) безработными граждане не получили повышенную социальную выплату за апрель – июнь текущего года. Прокуратура внесла в региональное министерство представление, по результатам рассмотрения которого 2 тыс. 247 человек произведен перерасчет размера пособия по безработице. В настоящее время гражданам доначислены денежные средства на общую сумму свыше 10 млн руб., их социальные права восстановлены.