"Уважаемые жители Татарского района! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией просим вас в местах массового скопления людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (1,5 – 2 метра)", - говорится в обращении администрации.

Администрация Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области напоминает о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, пневмонии, новой коронавирусной инфекции:

1. Минимизировать посещение эпидемически неблагополучных территорий.

2. Ношение медицинских масок.

3. Соблюдение дистанции – расстояния между собой 1,5-2 метра.

4. Мытье рук с мылом и обработка кожными антисептиками по прибытию домой.

5. При первых признаках (повышение температуры, кашель, насморк, першение в горле, чихание и т.д.) вызов медицинского работника на дом.