"Уважаемые жители Татарского района! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией просим вас в местах массового скопления людей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию (1,5 – 2 метра)", - говорится в обращении администрации.
Администрация Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области напоминает о мерах профилактики ОРВИ, гриппа, пневмонии, новой коронавирусной инфекции:
1. Минимизировать посещение эпидемически неблагополучных территорий.
2. Ношение медицинских масок.
3. Соблюдение дистанции – расстояния между собой 1,5-2 метра.
4. Мытье рук с мылом и обработка кожными антисептиками по прибытию домой.
5. При первых признаках (повышение температуры, кашель, насморк, першение в горле, чихание и т.д.) вызов медицинского работника на дом.