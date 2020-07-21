На 20 июля в Татарском районе коронавирусная инфекция была диагностирована у 90 человек. Выздоровело с начала пандемии 35 человек. На 21 июля за сутки выздоровело 13 человек, таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 48 пациентов. Больных за сутки было выявлено 6 человек. На 21 июля количество инфицированных COVID-19 в районе составляет 83 человека.

Под медицинским наблюдением остаются 686 жителей региона, 29 538 человек сняты с наблюдения.

По данным оперативного штаба на утро 20 июля в Новосибирской области выявлено 8 186 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+109 за последние сутки), в том числе 485 детей. 6 203 пациента выписаны с выздоровлением (+55 за сутки).Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 70 лет и женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19.В отделениях реанимации находятся 73 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 949.В больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.Всего в Новосибирской области провели 275 323 теста на коронавирус.