По оперативным данным в Татарском районе на 16 июля выявлен 71 человек больной COVID-19.

За сутки выявлено больных COVID-19 - 0.

Выздоровевших нарастающим итогом - 29 человек.

По сообщению оперштаба Новосибирской области, на утро 16 июля в регионе выявлено 7 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+120 за последние сутки), в том числе 451 ребенок. 5 779 пациентов выписаны с выздоровлением (+222 за сутки).

Скончались еще трое мужчин, двоим из них был 71 год, одному 72 года. Всего в регионе зафиксировано 155 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.

В отделениях реанимации находятся 95 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 165.

В больницы районов области госпитализированы 804 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 262 772 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 576 жителей региона, 28 834 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 223 обращения по поводу ОРВИ, госпитализированы с таким диагнозом 25 пациентов.

