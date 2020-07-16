Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям медицинских учреждений Новосибирской области ключи от 19 автомобилей скорой медицинской помощи. Эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус. Также глава региона обсудил с работниками скорой помощи условия работы в период противодействия коронавирусу.

Андрей Травников вместе с медиками проинспектировал внутреннее медицинское оснащение новых «скорых» класса С на базе «ГАЗель NEXT». В мероприятии также приняли участие министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, руководители государственных бюджетных учреждений здравоохранения муниципальных образований области.

Глава региона поблагодарил всех тех, кто сегодня работает в системе здравоохранения Новосибирской области – от министра до фельдшеров и водителей скорой помощи. «Огромное вам спасибо за то, что выдерживаете свалившуюся на нас в 2020 году нагрузку. Мы все надеялись, что новая коронавирусная инфекция имеет сезонный характер – к сожалению, это оказалось не так. С апреля с максимальной нагрузкой работают все клиники, поликлиники, подразделения скорой медпомощи. Понимая сложность ситуации, мы стараемся всеми мерами помогать нашим медикам, всем специалистам и работникам сферы здравоохранения – от приобретения средств индивидуальной защиты и организации горячего питания на рабочих местах до приобретения новой техники. В этом году из резервного фонда Новосибирской области выделены значительные суммы для закупки нового оборудования, реконструкции и модернизации наших больниц для приёма пациентов с подозрением на заражение коронавирусом. Также важно обеспечить достойную материальную базу для службы скорой помощи. Именно вы – на передовой, именно вы отвечаете на первый вызов жителей. Каждый год в наших программах планируется приобретение новых автомобилей. В этом году в областном бюджете запланированы средства на приобретение 12 санитарных машин и 13 мобильных медицинских комплексов, которые разъедутся по всем уголкам нашей области.

Это будет плановая закупка в рамках национального проекта «Здравоохранение».

А такое, как сегодня, количество специализированных реанимобилей единовременно мы выпускаем на линию впервые. Это стало возможным благодаря поручению Президента России и оперативным решениям Правительства РФ о выделении из федерального бюджета целевых средств регионам. Это большая помощь и поддержка со стороны федеральных властей в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Многие из этих машин разъедутся по районам Новосибирской области. Все автомобили полностью оборудованы для оказания медицинской помощи, в том числе, пациентам с подозрением на COVID-19. Но вы, как никто, знаете, что и другие болезни и проблемы со здоровьем людей никуда не исчезли. Эти машины оборудованы для оказания помощи по самым разным диагнозам», – подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор особо отметил, что, продолжая борьбу с коронавирусом, регион не имеет права останавливать модернизацию системы здравоохранения, предусмотренную национальным проектом «Здравоохранение». Помимо закупки 25 санитарных и мобильных машин, в этом году создаются центры амбулаторной онкологической помощи в трёх районных больницах, дооснащаются оборудованием семь региональных сосудистых центров, онкоцентры, строятся 42 ФАПа. Вся эта работа ведётся в плановом режиме. Как и реализация крупных инвестпроектов – по строительству семи поликлиник в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства, по строительству областного перинатального центра.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил медиков с долгожданным приобретением: «Это всё – для того, чтобы было комфортнее, чтобы вам было легче обслуживать людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Благодарю вас за то, что вы сегодня делаете, и надеюсь, что мы достойно переживём эту ситуацию. Эти реанимобили мы увидим на всех дорогах области. Наша задача – чтобы все медучреждения в любом уголке региона были обеспечены таким транспортом», – отметил Андрей Шимкив.

Два автомобиля вручены учреждению «Медтранс №3», четыре машины – государственному казённому учреждению «Медтранс», три – Государственной Новосибирской областной клинической больнице, по одной машине передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, а также ЦРБ Болотнинского, Доволенского, Карасукского, Куйбышевского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и Черепановского районов.

Все 19 автомобилей скорой медицинской помощи поставлены медучреждениям региона в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 833-р в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общая стоимость машин – 74,8 млн рублей.

Для справки

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 на территории Новосибирской области развёрнуто 3 255 коек для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным и подтверждённым диагнозом новой коронавирусной инфекции на базе 33 медицинских организаций. 555 коек оборудованы ИВЛ. Подачей кислорода обеспечено 1519 коек.

Устранение дефицита аппаратов ИВЛ осуществляется за счёт заключенных контрактов (412 аппаратов ИВЛ на сумму 916,7 млн рублей) и прямых поставок аппаратов ИВЛ из Министерства промышленности и торговли РФ (171 аппарат ИВЛ). Данные поставки запланированы на июль – 500 шт. В апреле поступило 6 аппаратов ИВЛ, в мае – 6, в июне – 26, в июле – уже 45.

Обеспеченность медицинского персонала комбинезонами, гигиеническими костюмами типа TYVEC составляет – 33 дня с учётом поставок в рамках заключенных контрактов.

За счёт средств федерального бюджета для обустройства коечного фонда на территории Новосибирской области проведены следующие мероприятия:

на 1 300,15 млн руб. заключены контракты на поставку 336 аппаратов ИВЛ, 366 мониторов пациента, 748 шприцевых насосов, 1664 лицевых масок для оксигенотерапии, 22 пульсоксиметров, 482 аспираторов, 858 увлажнителей кислорода, 63 тонометров, 425 кислородных концентраторов, 26 аппаратов для определения газов крови, 1217 лицевых масок для неинвазивной вентиляции лёгких;

на 15 млн руб. выполнены ремонтные работы по монтажу систем медицинских газов в перепрофилированных медицинских организациях, дополнительно ещё на 23,5 млн руб. проводятся ремонтные работы по монтажу систем медицинских газов в новых перепрофилированных медицинских организациях; на 307 млн руб. заключены контракты на приобретение 152 тыс. костюмов для врача инфекциониста, 49,5 тыс. комбинезонов медицинских и 100 тыс. халатов медицинских одноразового использования.

За счёт средств резервного фонда Правительства Новосибирской области законтрактовано 12 тысяч костюмов инфекциониста, 302,4 тыс. медицинских перчаток и 3,44 миллиона медицинских масок, что обеспечивает плановую потребность инфекционных госпиталей.