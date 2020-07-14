По оперативным данным на территории Татарского района на 14.07.2020:
Больных COVID - 71 человек.
За сутки выявлено больных COVID + 14.
Выздоровевших нарастающим итогом - 29 человек.
Больных COVID - 71 человек.
За сутки выявлено больных COVID + 14.
Выздоровевших нарастающим итогом - 29 человек.
По данным оперативного штаба на утро 14 июля в Новосибирской области выявлено 7 505 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+119 за последние сутки), в том числе 446 детей. 5 367 пациентов выписаны с выздоровлением (+168 за сутки).
Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 74 года и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 148 человек.
В отделениях реанимации находятся 84 человека. На ИВЛ – 17 пациентов.
В детскую больницу №3 госпитализированы 53 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 207.
В больницы районов области госпитализированы 755 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели 253 324 теста на коронавирус.
Источник: Администрация Татарского района