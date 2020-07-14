Администрация города Татарска Новосибирской области сообщает, что выставлено на продажу недвижимое имущество и оборудование для производства мясных изделий (см. приложение) принадлежащее ООО «Мясной трест В.Е.С.».

Торги по продаже предлагаемого имущества пройдут на электронной площадке: Межрегиональная электронная торговая система, по адресу: https://m-ets.ru . Оператором электронной площадки является ООО «МЭТС». Прием заявок открыт с 08.06.2020 г. по 04.08.2020г.

Ознакомиться с условиями торгов, перечнем документов, характеристиками имущества можно на по адресу https://m-ets.ru/generalView?id=250005693#lot1

Контакты организатора торгов: конкурсный управляющий Горнаков Евгений Владимирович (адрес для корреспонденции: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 19а, оф. 41 тел. 8913 748 3644, тел. помощника 8 909 530 1693.