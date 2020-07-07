- На территории Татарского района, как и по всей стране, прошло голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Выполнить свой гражданский долг можно было, начиная с 25 июня.

- Межрайонная прокуратура продолжает работу по надзору за соблюдением федерального законодательства. За несколько месяцев было выявлено почти 2500 нарушений закона. В итоге свыше 500 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, и около 200 к административной. Кроме того 1 материал направлен для решения вопроса об уголовном преследовании.

- Собственное жильё, на минувшей неделе получили несколько детей, оставшихся без попечения родителей. Торжественное событие, которое наверняка запомнится на всю жизнь, состоялось в зале администрации Татарского района.

- В районе продолжается строительство посёлка, носящего имя нашего земляка, героя советского союза Георгия Филипповича Байдукова. Старт этому проекту был дан несколько лет назад, но не всё продвигалось так гладко как хотелось бы. О том, какие сейчас ведутся работы в посёлке, нам рассказал заместитель главы администрации Татарского района Дмитрий Борисович Шиберт.

- Байкеры передадут землю с мемориального комплекса города Татарска в другие регионы нашей страны. Акция «горсть земли» является частью большого мотопробега, инициатором которого выступила общественная организация мотоклуб «Упорный», под руководством Владимира Николаевича Довгаля, и при поддержке администрации Татарского района.