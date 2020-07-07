Администрация Татарского района проводит конкурс по благоустройству, в котором могут участвовать муниципальные образования, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, жители многоквартирных и индивидуальных жилых домов нашего района.

Если вы своими силами облагородили участок своей малой родины и хотите рассказать об этом миру, мы ждем вашу заявку до 24 июля.

По вопросам участия в конкурсе обращаться в управление строительства, архитектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, газификации администрации Татарского района, по адресу: Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина,56 (каб. 18), тел. 25-478, Моджарова Анастасия Алексеевна.

Комиссия выберет победителей в следующих номинациях:

«Самое благоустроенное предприятие, организация, учреждение, в т.ч. объект торговли, социально-культурный объект»;

«Самый лучший двор многоквартирного дома»;

«Самая благоустроенная придомовая территория индивидуального жилого дома»;

«Самое благоустроенное сельское поселение Татарского района».

Оцениваться будет как оригинальность, изящность оформления вашей территории, уголка благоустройства, так и общий вид территории, дома, двора – чистота и ухоженность.

Подведение итогов конкурса – до 5 августа.

Награждение победителей состоится на торжественном мероприятии, посвященном 95-летнему юбилею Татарского района.