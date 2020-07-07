На Западно-Сибирской железной дороге восстановлен популярный ночной маршрут. В связи с увеличением пассажиропотока и с улучшением эпидемиологической обстановки с 6 июля начал курсировать поезд №188/187 сообщением Омск – Новосибирск взамен ранее отмененного из-за пандемии коронавируса поезда №88/87.

С понедельника состав из 4 вагонов будет ежедневно отправляться из Омска, а с 7 июля из Новосибирска.

Он будет курсировать действующим расписанием поезда "Иртыш" по более комфортному тарифу для пассажиров: отправление из Омска – в 21:45, прибытие в Новосибирск – в 7:11; отправление из Новосибирска – в 23:13, прибытие в Омск – в 6:45. Время указано местное.

В настоящее время стоимость билета в плацкартном вагоне составляет 1779 рублей 60 копеек, в купейном вагоне – от 2231 рубля 40 копеек до 2749 рублей.

Все подробности и изменения в расписании движения поездов можно уточнить на сайте ОАО "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД".