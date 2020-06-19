В Татарской межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной охоте.

Заместитель Татарского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Омской области.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в феврале 2020 года обвиняемые находились на территории охотничьего участка в Татарском районе, где незаконно добыли 3-х самцов сибирской косули. Браконьеры преследовали животных на снегоходе, после чего из охотничьих ружей произвели несколько выстрелов. Косули в результате преступных действий мужчин погибли, чем причинен ущерб природному животному миру.

Уголовное дело направлено в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.