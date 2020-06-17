10 июня в Татарском районе состоялся обучающий семинар по общероссийскому голосованию с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Председатель ТИК Светлана Ребенок рассказала присутствующим о возможности организации голосования на свежем воздухе в случаях, если в помещениях для голосования отсутствуют отдельные вход и выход, и они недостаточно проветриваемые. Все участковые комиссии будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками, халатами).

Системный администратор ТИК Елена Кончанина провела с операторами пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения практическое занятие по заполнению таких заявлений, обратив особое внимание на последовательность действий при заполнении.