- В конце апреля в здании спортивной школы начался капитальный ремонт перекрытия и санузла. Завершились работы в первые дни лета. Ремонт осуществлён в рамках исполнения наказов избирателей, данных депутатам совета депутатов Татарского района.

- Тёплые напутственные слова в свой адрес на минувшей недели получали те, кому совсем скоро предстоит встать в строй защитников Российской армии. Призывники собрались в актовом зале историко-краеведческого музея. Их поприветствовали первые лица города и района.

- Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с помощью видеоконференцсвязи поздравил районных работников социальной службы с профессиональным праздником. К поздравлениям присоединились глава Татарского района и председатель районного совета депутатов.

- Анатолию Семёновичу Добренко исполнилось 80 лет. Человек, посвятивший развитию культуры более полувека, отметил свой юбилей 6 июня. В столь почтенном возрасте он даже не думает о том, чтобы прекращать творческую деятельность. В планах всегда новые песни, конкурсы и выступления.



- 12 июня наша страна отмечает День России. В этом году все акции и конкурсы, запланированные к этому празднику на территории Татарского района, проходят в онлайн формате.- Анатолию Семёновичу Добренко исполнилось 80 лет. Человек, посвятивший развитию культуры более полувека, отметил свой юбилей 6 июня. В столь почтенном возрасте он даже не думает о том, чтобы прекращать творческую деятельность. В планах всегда новые песни, конкурсы и выступления.

- Сельхозтоваропроизводители Татарского района завершили весенне – полевые работы. Как отмечают в районной администрации, выполнить план ярового сева в лучшие агротехнические сроки позволили слаженная работа, высокая организация труда и использование передовых технологий.- На станции Татарская завершается капитальный ремонт вокзального комплекса с благоустройством прилегающих территорий. Важнейшей частью модернизации вокзала станет создание необходимых условий для комфортного пребывания граждан с ограниченными возможностями и их безбарьерного пользования железнодорожным транспортом.- Библиотекари Татарского района выводят свою работу на более высокий и профессиональный уровень. В 2020 году благодаря рекомендациям и методическому сопровождению специалистов Центра Занятости Населения девять сотрудников библиотек прошли профессиональную переподготовку.