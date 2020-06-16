1. « Святая Русь» - Виталий Волокитин.

2. « Россия» - Наталья Швецова.

3. « Моя Россия» - Виктория Сачкова.

4. « Россия» - дуэт Наталья Черепаха, Татьяна Холодова.

5. « Россия жива» - Вокальная группа « Купава»

6. «Барыня»- Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»

7. « Ромашковое поле» - Евгения Дедова.

8. « Там за зорями» - дуэт Галина Мельникова, Александр Овчинников.

9. « Берёзы» - Виктор Погорельцев.

10. « Родные края»- Светлана Базева, Ирина Терёхина.

11. « Край родной» - вокальная группа « Отражение»

12. «Калинка» -Валерия Костенкова солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»

13. « Берёзовые сны» - Александр Овчинников.

14. « Матушка Россия» - Оксана Комылина.

15. « Моя Россия» - Ольга Чужаева.

16. « А я Россия» - Ирина Терёхина.

17. « Ты живи моя Россия»- Ольга Гришина.

18. « Россия моя,купола золотые» - Наталья Вохминцева.

19. «Варенька» - Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов».

20. « Ясноглазая Русь» - ансамбль « Радуница».

21. « У нас Родина одна» - Денис Репкин, Виталий Волокитин, вокальная группа « Отражение».

В преддверии праздника Дня России Образцовый коллектив театр танца "Калейдоскоп ритмов" (руководитель Е.А. Франк) принял участие во Всероссийском танцевальном флэшмобе "Давай Россия"

