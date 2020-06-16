1. « Святая Русь» - Виталий Волокитин.
2. « Россия» - Наталья Швецова.
3. « Моя Россия» - Виктория Сачкова.
4. « Россия» - дуэт Наталья Черепаха, Татьяна Холодова.
5. « Россия жива» - Вокальная группа « Купава»
6. «Барыня»- Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»
7. « Ромашковое поле» - Евгения Дедова.
8. « Там за зорями» - дуэт Галина Мельникова, Александр Овчинников.
9. « Берёзы» - Виктор Погорельцев.
10. « Родные края»- Светлана Базева, Ирина Терёхина.
11. « Край родной» - вокальная группа « Отражение»
12. «Калинка» -Валерия Костенкова солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»
13. « Берёзовые сны» - Александр Овчинников.
14. « Матушка Россия» - Оксана Комылина.
15. « Моя Россия» - Ольга Чужаева.
16. « А я Россия» - Ирина Терёхина.
17. « Ты живи моя Россия»- Ольга Гришина.
18. « Россия моя,купола золотые» - Наталья Вохминцева.
19. «Варенька» - Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов».
20. « Ясноглазая Русь» - ансамбль « Радуница».
21. « У нас Родина одна» - Денис Репкин, Виталий Волокитин, вокальная группа « Отражение».
2. « Россия» - Наталья Швецова.
3. « Моя Россия» - Виктория Сачкова.
4. « Россия» - дуэт Наталья Черепаха, Татьяна Холодова.
5. « Россия жива» - Вокальная группа « Купава»
6. «Барыня»- Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»
7. « Ромашковое поле» - Евгения Дедова.
8. « Там за зорями» - дуэт Галина Мельникова, Александр Овчинников.
9. « Берёзы» - Виктор Погорельцев.
10. « Родные края»- Светлана Базева, Ирина Терёхина.
11. « Край родной» - вокальная группа « Отражение»
12. «Калинка» -Валерия Костенкова солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов»
13. « Берёзовые сны» - Александр Овчинников.
14. « Матушка Россия» - Оксана Комылина.
15. « Моя Россия» - Ольга Чужаева.
16. « А я Россия» - Ирина Терёхина.
17. « Ты живи моя Россия»- Ольга Гришина.
18. « Россия моя,купола золотые» - Наталья Вохминцева.
19. «Варенька» - Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов».
20. « Ясноглазая Русь» - ансамбль « Радуница».
21. « У нас Родина одна» - Денис Репкин, Виталий Волокитин, вокальная группа « Отражение».
В преддверии праздника Дня России Образцовый коллектив театр танца "Калейдоскоп ритмов" (руководитель Е.А. Франк) принял участие во Всероссийском танцевальном флэшмобе "Давай Россия"
Источник: День за Днем. Татарск