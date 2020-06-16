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1. « Святая Русь» - Виталий Волокитин. 
2. « Россия» - Наталья Швецова. 
3. « Моя Россия» - Виктория Сачкова. 
4. « Россия» - дуэт Наталья Черепаха, Татьяна Холодова. 
5. « Россия жива» - Вокальная группа « Купава» 
6. «Барыня»- Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов» 
7. « Ромашковое поле» - Евгения Дедова. 
8. « Там за зорями» - дуэт Галина Мельникова, Александр Овчинников. 
9. « Берёзы» - Виктор Погорельцев. 
10. « Родные края»- Светлана Базева, Ирина Терёхина. 
11. « Край родной» - вокальная группа « Отражение» 
12. «Калинка» -Валерия Костенкова солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов» 
13. « Берёзовые сны» - Александр Овчинников. 
14. « Матушка Россия» - Оксана Комылина. 
15. « Моя Россия» - Ольга Чужаева. 
16. « А я Россия» - Ирина Терёхина. 
17. « Ты живи моя Россия»- Ольга Гришина. 
18. « Россия моя,купола золотые» - Наталья Вохминцева. 
19. «Варенька» - Мария Бозелевская солистка образцового коллектива театра танца « Калейдоскоп ритмов». 
20. « Ясноглазая Русь» - ансамбль « Радуница». 
21. « У нас Родина одна» - Денис Репкин, Виталий Волокитин, вокальная группа « Отражение».

В преддверии праздника Дня России Образцовый коллектив театр танца "Калейдоскоп ритмов" (руководитель Е.А. Франк) принял участие во Всероссийском танцевальном флэшмобе "Давай Россия"
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