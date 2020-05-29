Опубликовано в «Народной газете» №22 от 27 мая 2020 года.

Татарский районный суд наказал браконьеров за жестокое убийство косули. Отец и сын обязаны возместить ущерб от незаконной охоты в 120 тысяч рублей и штраф – по 50 тысяч с каждого. В собственность государства конфискованы снегоход, гладкоствольное охотничье оружие, патронташ и охотничьи лыжи. Свое наказание получили двое жителей Усть-Таркского района, которые в январе, в запрещенный для охоты период, на территории закрепленных охотничьих угодий ООО «Сибириада» убили сибирскую косулю. Отец и сын охотились с применением снегохода без государственного регистрационного знака. В результате незаконной охоты общий ущерб, причиненный охотничьим ресурсам региона, оценен в 120 тысяч рублей. Нарушители полностью признали свою вину и возместили причиненный экологический ущерб. Кроме того, Татарский районный суд вынес постановление о назначении судебного штрафа в размере 50000 рублей каждому со сроком уплаты до 30 июня 2020 года. Кроме этого, у нарушителей в собственность государства конфискованы снегоход, гладкоствольное охотничье оружие, патронташ и охотничьи лыжи. Такая мера предусмотрена в соответствии с п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ. По информации Минприроды НСО, всего с начала года в регионе зарегистрировано и передано в правоохранительные органы 49 сообщений о незаконной охоте. С начала года жертвами браконьеров на территориях охотничьих угодий региона стали 66 косуль, 6 лосей, 6 кабанов и 2 рыси. Зарегистрировано и передано в правоохранительные органы 49 сообщений о происшествиях, предусмотренных ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», по ним ведутся необходимые мероприятия. У нарушителей уже изъято 12 единиц оружия, 14 снегоходов и 3 автомобиля.