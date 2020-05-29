Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 56-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта), ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, совершённое из корыстной заинтересованности), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в начале июля 2019 года в вечернее время обвиняемый находился у своего дома по ул. Пархоменко Ленинского района Новосибирска совместно со своим 57-летним знакомым. В ходе разговора между мужчинами произошел внезапный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес своему знакомому не менее 12 ударов деревянной палкой по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, злоумышленник похитил у потерпевшего паспорт с находящейся в нем банковской картой, а также ключи от квартиры, погрузил тело потерпевшего в багажник автомобиля, отвез в район ТЭЦ 6 и закопал.

Вернувшись после убийства в квартиру своего знакомого, обвиняемый обнаружил там документы, подтверждающие наличие на счетах потерпевшего денежных средств в размере не менее 300 тысяч рублей. Желая завладеть деньгами, злоумышленник решил уточнить информацию об актуальном размере остатка денежных средств на счетах, в связи с чем пришел в банк, предъявил сотруднику банковскую карту потерпевшего и потребовал предоставить ему соответствующие сведения. Получив информацию, обвиняемый отправился к нотариусу и, пользуясь внешним сходством с потерпевшим, удостоверил свою личность ранее похищенным паспортом, и выдал доверенность своей бывшей супруге на право распоряжаться денежными вкладами на счетах потерпевшего. После чего, попросил ее сходить в банк и снять со счетов денежные средства, пообещав ей определенную часть суммы. При проверке доверенности сотрудниками банка было установлено, что в июле 2019 года были выявлены подозрительные попытки совершения транзакций по счетам потерпевшего, и, кроме того, последний в течение длительного времени не появлялся по месту жительства. Об установленных фактах сотрудники банка сообщили в правоохранительные органы. При повторном посещении филиала банка 27 августа 2019 года бывшая супруга обвиняемого была задержана сотрудниками полиции.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела следователь СКР внес президенту областной Нотариальной палаты представление, в котором указал на ненадлежащее исполнение своих обязанностей нотариусом нотариального округа города Новосибирска, не установившей личность обратившегося к ней обвиняемого и совершившей нотариальное действие на основании паспорта убитого человека.