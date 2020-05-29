Информация для руководителей гостиниц, расположенных на территории города Татарска и Татарского района

В адрес губернатора Новосибирской области А.А. Травникова поступило письмо управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по вопросу исключения фактов размещения в гостиницах, пансионатах, санаториях, домах и базах отдыха Новосибирской области лиц, привлекаемых к работам вахтовым методом за пределами Новосибирской области.

В целях недопущения размещения эпидемиологических рисков, заноса и распространения коронавирусной инфекции, исключить факты размещения указанной категории лиц в гостиницах, расположенных на территории города Татарска и Татарского района.