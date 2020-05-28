На территории Татарского района на 28 мая зарегистрировано 6 случаев больных COVID-19. Под медицинским наблюдением (приезжие из эпидемически неблагополучных территорий, контактные) находятся 32 человека.

По данным оперативного штаба на утро 28 мая в Новосибирской области за сутки выявили 96 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 53 пациента выписали с выздоровлением.Всего в регионе лабораторно подтверждены 2493 случая инфицирования, в том числе 153 ребенка. 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался.В отделениях реанимации находятся 70 человек. На ИВЛ – 24 пациента.В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1560.Также 160 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма и Каргата.Всего в Новосибирской области проведено 104 264 теста на коронавирус.Под медицинским наблюдением находятся 2 613 жителей региона, 16 429 человек сняты с наблюдения.Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки 601 человек обратился за медицинской помощью, 20 пациентов госпитализированы.