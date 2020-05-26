По данным оперативного штаба на 11 утра 26 мая в Новосибирской области за сутки подтверждено 87 случаев инфицирования COVID-19. Скончался еще один мужчина, ему было 60 лет.

Всего в регионе заболели 2300 человек, включая 138 детей. 891 человек выздоровел, 30 пациентов скончались.

В отделениях реанимации находятся 59 человек. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализировано 65 детей с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1574, это пациенты с установленным диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Также 112 пациентов с подозрением на коронавирус и с уже установленным диагнозом госпитализированы в районные больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима и Чулыма.

Всего в Новосибирской области проведен 98 551 тест на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 2669 жителей региона, 15 918 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки зафиксировано 338 обращений, 34 пациента госпитализированы.