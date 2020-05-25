На 25 мая 2020 года на территории Татарского района зарегистрировано 6 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением на дому находится 35 человек.
Напоминаем о необходимости соблюдения мер профилактики: избегать посещения эпидемически неблагополучных территорий, контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, носить маску, мыть руки с мылом с обработкой кожными антисептиками, соблюдать дистанцию между собой 1,5-2 метра, при возникновении симптомов ОРВИ, пневмонии ( повышение температуры, кашель, насморк, чиханье, першение в горле, затруднение дыхания и т.д.) немедленно вызвать на дом медицинского работника.
Об очередном рекордном показателе по официально подтверждённым за минувшие 24 часа случаям заражения коронавирусной инфекцией рассказал 25 мая региональный министр здравоохранения.
По словам Константина Хальзова, число ежедневных положительных результатах тестов на COVID-19 продолжает увеличиваться. На понедельничном утреннем брифинге министр заявил о 89 новых пациентах с коронавирусом, выявленных за сутки.
С учётом обновлённых данных, с момента начала пандемии коронавирусом уже заразились 2213 жителей Новосибирской области, сообщают "Вести-Новосибирск".
С учётом обновлённых данных, с момента начала пандемии коронавирусом уже заразились 2213 жителей Новосибирской области, сообщают "Вести-Новосибирск".
Источник: Администрация Татарского района