- Жаркая погода в Сибири этой весной способствует высоким темпам посевной кампании. В поля вышли на 10 дней раньше, привычного срока, практически во всех хозяйствах. Обычно в это время посевную осторожно начинали только в южных районах области. Теперь она стартовала во всем регионе.- В администрации Татарского района состоялось заседание оперативного штаба по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции. На заседании обсудили соблюдение нормативно-правовых актов по защите населения Татарского района.- В Татарске появилась новая детская площадка. Работы по обустройству этого объекта ещё продолжаются, но маленькие жители города уже могут оценить по достоинству новые горки и качели. Об этом и других проектах нам рассказал глава города Татарска Алексей Васильевич Сиволапенко.- Новосибирская область получит свой гимн с помощью конкурса. Его проведет региональное министерство культуры. Как утверждают инициаторы конкурса, цель создания гимна – «повышение гражданского сознания жителей Новосибирской области и формирование у них чувства патриотизма»- Новые фотографии передовиков и лучших работников появятся в центре Татарска. Администрация города объявляет о начале приёма документов по выдвижению кандидатов для занесения на городскую Доску Почёта.- Международный день музеев отмечается 18 мая. Историко-краеведческий музей имени Николая Яковлевича Савченко является для нашего района одним из главных культурных центров. Сотрудников этого учреждения с профессиональным праздником поздравили глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и председатель районного совета депутатов Александр Иванович Шмаков. 2020 год для нашего музея юбилейный. Ему исполняется 35 лет.- Лучших исполнителей кинопесен Победы наградили в зале администрации Татарского района. Конкурс музыкальных номеров звучавших в фильмах о войне стартовал в нашем районе в конце апреля, а итоги были озвучены в День Победы.