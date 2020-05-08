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08.05.2020 | 11:12
Информатор
247
Елена и Арина Зыковы исполняют песню "Катюша"
Источник:
Газета "Сибирская околица"
О мероприятиях к 9 Мая в Татарском районе
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