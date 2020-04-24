В целях предупреждения распространения в город е Татарске и Татарском районе коронавирусной инфекции (COVID-19) руководство МО МВД России «Татарский» напоминает жителям о том, что в Новосибирск ой области действует режим самоизоляции, в период которого не рекомендуется без уважительной причины покидать место проживания.

К уважительной причине относится: передвижение до места работы и обратно, если существует реальная угроза жизни и здоровью, посещение ближайших к дому магазин ов и аптек, а также допускается выгул домашних животных около домовладений не более 100 метров. Согласно предписаниям, нельзя беспричинно перемещаться по город у, так как вы подвергаете не только себя, но других граждан опасности.

Ежедневно при несении службы сотрудники полиции проводят с гражданами разъяснительные беседы о правилах поведения в период действующих противоэпидемических ограничений. За время введения режима самоизоляции выявлено 2 административных правонарушения по ст.20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения). Данные нарушения были рассмотрены 22.04.2020 года судом и вынесены административные штрафы в размере 1000 рублей.