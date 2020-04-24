По данным оперативного штаба на 10 утра 24 апреля в Новосибирск ой области за сутки выявлен 41 пациент с коронавирусной инфекцией.

За пределы региона, в Москву, выезжал только один. 15 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. 25 человек – круг контактов с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден.

Количество зарегистрированных в Новосибирск ой области случаев заражения COVID-19 на сегодня – 209, из них 8 детей. 24 человека выздоровели, 4 скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирск а – 383, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Всего в регионе проведено 19388 тестов на коронавирусную инфекцию.