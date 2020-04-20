На сайте храма опубликована следующая просьба:
Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска Новосибирской области Каинской Епархии Русской
Приход храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Татарска Новосибирской области Каинской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)оказался в тяжелом финансовом положении из за закрытия доступа прихожан и паломников во все помещения прихода в связи с карантином. Просим вас по возможности поддержать приход в этот непростой момент!
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