По данным оперативного штаба на 20 апреля в Новосибирской области за сутки было выявлено 24 человека с коронавирусной инфекцией: 22 взрослых и 2 ребенка. Таким образом, количество зарегистрированных в регионе случаев заражения COVID-19 увеличилось до 132. 16 человек выздоровели, трое скончались. Коронавирусная инфекция на указанную дату зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Новосибирском, Убинском, Карасукском, Здвинском, Колыванском, Коченевском и Черепановском районах.

Как сообщает администрация Татарского района, по оперативным данным на 20 апреля на территории Татарского района больных коронавирусной инфекцией нет, под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции по месту проживания находится 11 человек (из которых 2-е дети), прибывших из территорий других государств и города Москвы.