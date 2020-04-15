- Татарский район стал одной из точек маршрута уникальной акции, прирученной к юбилею Победы. Лыжный переход «Хабаровск - Москва» в общей сложности включает в себя 8 492 километра, и добраться до столицы участники акции должны ровно за сто дней.

- Новая жизнь в новом доме. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и Председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков вручили свидетельство на приобретение жилья молодой семье.- У школьников закончились весенние каникулы, однако в свои образовательные учреждения они пока не вернулись. В эти дни педагоги и ученики осваивают дистанционные формы учебного процесса.