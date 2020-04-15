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-От сильнейшего урагана на минувшей неделе в Татарском районе пострадали здания, учреждения и другие объекты. Обошлось без жертв, однако не все последствия штормового ветра удастся исправить в короткие сроки. 
- Ужесточённую проверку документов у прохожих на улицах в Новосибирской области начали с 8 апреля. Нарушителям федерального и регионального законодательства в период противодействия распространения коронавирусной инфекции уже начали оформлять штрафы.

- Новая жизнь в новом доме. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и Председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков вручили свидетельство на приобретение жилья молодой семье. 
- У школьников закончились весенние каникулы, однако в свои образовательные учреждения они пока не вернулись. В эти дни педагоги и ученики осваивают дистанционные формы учебного процесса. 
- Татарский район стал одной из точек маршрута уникальной акции, прирученной к юбилею Победы. Лыжный переход «Хабаровск - Москва» в общей сложности включает в себя 8 492 километра, и добраться до столицы участники акции должны ровно за сто дней.
 
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Источник: ОТС Татарск  

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