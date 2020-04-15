-От сильнейшего урагана на минувшей неделе в Татарском районе пострадали здания, учреждения и другие объекты. Обошлось без жертв, однако не все последствия штормового ветра удастся исправить в короткие сроки.
- Ужесточённую проверку документов у прохожих на улицах в Новосибирской области начали с 8 апреля. Нарушителям федерального и регионального законодательства в период противодействия распространения коронавирусной инфекции уже начали оформлять штрафы.
- Новая жизнь в новом доме. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и Председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков вручили свидетельство на приобретение жилья молодой семье.
- У школьников закончились весенние каникулы, однако в свои образовательные учреждения они пока не вернулись. В эти дни педагоги и ученики осваивают дистанционные формы учебного процесса.
- Ужесточённую проверку документов у прохожих на улицах в Новосибирской области начали с 8 апреля. Нарушителям федерального и регионального законодательства в период противодействия распространения коронавирусной инфекции уже начали оформлять штрафы.
- Новая жизнь в новом доме. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов и Председатель Совета депутатов Татарского района Александр Иванович Шмаков вручили свидетельство на приобретение жилья молодой семье.
- У школьников закончились весенние каникулы, однако в свои образовательные учреждения они пока не вернулись. В эти дни педагоги и ученики осваивают дистанционные формы учебного процесса.
Источник: ОТС Татарск