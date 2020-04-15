Добавить комментарий (1)

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С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции работа Татарской центральной районной больницы организована в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ и Новосибирской области.

Пациенты максимально переведены на медицинское обслуживание на дому. Особый контроль и наблюдение установлены за пациентами старше 65 лет и имеющими хронические неинфекционные заболевания.

По медицинским показаниям организована выдача льготных рецептов сроком на три месяца и доставка льготных препаратов на дом (при отсутствии родственников). Организована выдача листков нетрудоспособности при карантине на дому без посещения поликлиники.

На входах в больницу обеспечены условия для дезинфекционной обработки рук.

Проводится дистанционная безконтактная термометрия на входах в больницу.

Организован приём пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии через отдельный вход в фильтре-боксе.

Подразделения переведены на усиленный режим дезинфекционной обработки.

В местах скопления пациентов установлены рециркуляторы воздуха для обеззараживания воздуха.

Организовано медицинское наблюдение за прибывшими из других государств , а также за проживающими с ними гражданами.

Обеспечен запас противовирусных и других лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

Прекращены свидания родственников с больными.

Проводится санитарно-просветительная работа среди населения.

Отработана маршрутизация на случай выявления больных коронавирусной инфекцией.

Е.Н. Пендюк, главный врач

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15 Апреля | 13:38 (ссылка #1688169)
Жена имеет хроническое заболевание. Была на приёме у терапевта. Лекарство выдали только на 1 месяц. На особый контроль её не кто не поставил и больничный не дали. Лично сам два дня подряд был в поликлинике и дезинфицырующего средства не было (флакон был пуст). Так что не пускай те пыль людям в глаза. 
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