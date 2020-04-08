Татарской межрайонной прокуратурой Новосибирской области проведена выездная проверка исполнения трудового законодательства в СПК колхоз «Зубовский».

Установлено, что работникам кооператива не выплачена заработная плата за два месяца в общей сумме более 2 млн. рублей. В целях восстановления трудовых прав граждан прокурор внес руководителю предприятия представление, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), а также направил в суд заявления в интересах работников о взыскании заработной платы. В результате принятых мер прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, избран новый председатель кооператива, задолженность по заработной плате полностью погашена.