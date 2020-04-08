Вечером 6 апреля из частного дома в г. Татарске в больницу бригадой скорой помощи был доставлен 46-летний мужчина с двумя ножевыми ранениями. Врачи диагностировали у пациента повреждения сердца и почки

Сообщение о совершенном преступлении поступило в полицию. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Татарска, ранее судимого за кражу. Предварительно установлено, что в ходе совместного распития спиртного и произошедшей ссоры мужчина нанес потерпевшему два удара ножом.

Аналогичное преступление было совершено тем же вечером в Купинском районе, где в одном из домов после распития алкоголя и ссоры 43-летний мужчина ударил ножом в живот своего 39-летнего брата. Потрепавший госпитализирован в больницу, подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Орудия преступлений изъяты.