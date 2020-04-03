Добавить комментарий (1)

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции работа Татарской центральной районной больницы организована в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ и Новосибирской области.

Пациенты максимально переведены на медицинское обслуживание на дому. Особый контроль и наблюдение установлены за пациентами старше 60 лет и имеющими хронические неинфекционные заболевания.

По медицинским показаниям организована выдача льготных рецептов сроком на три месяца и доставка льготных препаратов на дом. Организована выдача листков нетрудоспособности при карантине на дому без посещения поликлиники.

На входах в больницу обеспечены условия для дезинфекционной обработки рук.

Проводится бесконтактная термометрия на входах в больницу.

Организован приём пациентов с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии через отдельный вход в фильтре-боксе.

Подразделения переведены на усиленный режим дезинфекционной обработки.

В местах скопления пациентов установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Организовано медицинское наблюдение за прибывшими из других государств , а также за проживающими с ними гражданами.

Обеспечен запас противовирусных и других лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

Прекращены свидания родственников с больными.

Проводится санитарно-просветительная работа среди населения.

Отработана маршрутизация на случай выявления больных коронавирусной инфекцией.

По оперативным данным на 2 апреля на территории Татарского района больных коронавирусной инфекцией нет, под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции по месту проживания находится 5 человек, прибывших из других государств.