Добавить комментарий (1)

2 апреля около 15.15 произошел пожар в квартире двухквартирного жилого дома в с. Красноселье Чановского района. В результате происшедшего пожара огнем повреждены комнаты, мебель, бытовая техника. 85-летняя хозяйка получила ожоги и была госпитализирована. Причиной пожара послужило нарушение правил присоединения газового баллона к плите. Престарелая женщина, меняя 50-ти литровый газовый баллон, неплотно присоединила редуктор к баллону и не проверила соединение на утечку газа. Подсоединив баллон, она решила подогреть на газе чай, после зажжения спички произошло воспламенение. Пожар был быстро потушен благодаря вовремя прибывшей добровольной пожарной команды администрации Красносельского сельсовета и ПСЧ-73.