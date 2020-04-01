Как сообщала 30 марта администрация Усть-Таркского района, решением штаба по координации действий по противодействию распространения коронавируса в Усть-Таркском районе, рекомендациями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирск ой области на неопределенный срок ограничивается передвижение граждан на межмуниципальном маршруте № 574Л.

Рейсы из с. Усть-Тарка в город Татарск на 07:00; 20:30 часов отменяются.

Рейсы из город а Татарск в с. Усть-Тарка на 08:10; 22:30 часов отменяются.

Об изменениях в графиках движения транспорта будет сообщено дополнительно.

1 апреля в администрации Усть-Таркского района сообщили, что отменены не только утренние и вечерние, но и все рейсы.