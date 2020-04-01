Уважаемые жители и гости Усть-Таркского района!

В нашем районе принимаются и будут приниматься все меры, чтобы защитить жителей от возможного распространения новой коронавирусной инфекции.

Объявленную президентом Российской Федерации нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля нужно провести дома, с семьёй. Без срочной необходимости не посещайте места массового скопления людей.

Призываю всех с пониманием отнестись к этой ситуации.

Обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций: позаботьтесь о безопасности своих работников и мерах профилактики. Убедительно прошу обратить внимание на пожилых людей, на многодетные семьи, на социально незащищённые категории граждан, не оставляйте их без внимания и заботы!

Обращаюсь ко всем жителям района: неукоснительно соблюдайте режим самоизоляции, соблюдайте меры профилактики, проявите заботу о своём здоровье и здоровье близких!

Уверен, сообща мы сумеем противостоять любой инфекции.

А.П. Турлаков, глава Усть-Таркского района



