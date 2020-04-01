Уважаемые жители и гости Усть-Таркского района!
В нашем районе принимаются и будут приниматься все меры, чтобы защитить жителей от возможного распространения новой коронавирусной инфекции.
Объявленную президентом Российской Федерации нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля нужно провести дома, с семьёй. Без срочной необходимости не посещайте места массового скопления людей.
Призываю всех с пониманием отнестись к этой ситуации.
Обращаюсь ко всем руководителям предприятий и организаций: позаботьтесь о безопасности своих работников и мерах профилактики. Убедительно прошу обратить внимание на пожилых людей, на многодетные семьи, на социально незащищённые категории граждан, не оставляйте их без внимания и заботы!
Обращаюсь ко всем жителям района: неукоснительно соблюдайте режим самоизоляции, соблюдайте меры профилактики, проявите заботу о своём здоровье и здоровье близких!
Уверен, сообща мы сумеем противостоять любой инфекции.
А.П. Турлаков, глава Усть-Таркского района
Уважаемые жители Чановского района!
Обращаюсь к вам в связи с подписанием сегодня Губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым Постановления «Об ограничении доступа людей и транспортных средств» и введением дополнительным мер по ограничению доступа людей и транспортных средств на территорию где существует угроза чрезвычайной ситуации. Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения короновируса. Я убедительно прошу всех жителей района соблюдать установленный режим и ограничительные меры, не выходить из дому без веских причин, ограничить общение с другими людьми, не выезжать в другие населенные пункты. Везде введено ограничение перемещения людей и транспортных средств до особого разрешения. Особо прошу соблюдать спокойствие и поддерживать окружающих.
В районе закрыты все спортивные секции, детские центры, кинотеатры, отменены все концерты, культурные мероприятия и соревнования. Школы готовятся перейти на дистанционное обучение. Ограничена работа магазинов, ресторанов и кафе. Работают аптеки, продовольственные магазины. Кафе и рестораны функционируют только в режиме доставки и «еда на вынос».
Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но особую угрозу он представляет для жизни и здоровья пожилых людей, и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Обращаюсь к пенсионерам: старайтесь не выходить на улицу. Соблюдайте домашний режим! В случае необходимости для доставки продуктов, лекарств, и решения других проблем, звоните по телефону 21-190 – Единая дежурная диспетчерская служба Чановского района, 21- 460 – Волонтерский центр Чановского района, 23-413 - отдел организации социального обслуживания населения. Жителям сел и деревень района необходимо обращаться в администрации сельсоветов по месту жительства.
Отдельная просьба к молодежи. Насколько возможно, воздержитесь в эти дни от личного общения, поддерживайте контакты по телефону или через интернет. Сегодня наша главная задача – защитить близких. Проявите особое внимание к людям старшего возраста, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, окажите им посильную помощь.
Дорогие чановцы, мы переживаем сложное время, надеюсь, что объявленные меры профилактики будут восприняты вами с пониманием. Уверен, они абсолютно необходимы. Только совместными усилиями мы сможем справиться с угрозой распространения коронавируса. Берегите себя и своих близких!В.И. Губер, глава Чановского района