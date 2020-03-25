- Весенние каникулы для школьников Татарского района начались на неделю раньше. В районе и области переносятся массовые мероприятия и конкурсы. В настоящий момент более 500 потенциальных носителей коронавируса находятся на карантине в Новосибирской области.
- Люди, неравнодушные к судьбе бездомных животных, встретились с первым заместителем главы Татарского района Вадимом Носковым. В ходе встречи активисты рассказали Вадиму Валерьевичу о сложившейся проблеме и совместными усилиями попытались найти решение.
- Выбор своей будущей работы – сложное дело. Но оказывается, существует простая формула выбора профессии: «ХОЧУ+МОГУ+НАДО». В этом уверены специалисты центра занятости города Татарска, которые провели встречу с подростками в комплексном центре социального обслуживания населения, в рамках проекта «Выбор за мной»
- В Татарском районе продолжаются «Дни главы». Юрий Маркленович Вязов, а так же представители различных служб и отделов разбирались в проблемах населения Казачьего Мыса.
- Татарский район готовится к фестивалю общественных инициатив. Ежегодно это мероприятие даёт возможность для реализации различных проектов.
- Совсем рядом с международным женским днём, 10 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники архивов России. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов поздравил специалистов и отметил лучших почётными грамотами и благодарностями.
- 13 марта в районном Доме культуры «Родина» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Торжество получило название «Ваш труд наполнен светом и теплом».
- В Татарском районе выявили лучшего учителя 2020 года. Финальный этап – самопрезентация, состоялся на сцене районного дома культуры «Родина» в минувший понедельник. До завершающих соревнований смогли дойти не все. А стартовал «Учитель года - 2020» в феврале.
- Люди, неравнодушные к судьбе бездомных животных, встретились с первым заместителем главы Татарского района Вадимом Носковым. В ходе встречи активисты рассказали Вадиму Валерьевичу о сложившейся проблеме и совместными усилиями попытались найти решение.
- Выбор своей будущей работы – сложное дело. Но оказывается, существует простая формула выбора профессии: «ХОЧУ+МОГУ+НАДО». В этом уверены специалисты центра занятости города Татарска, которые провели встречу с подростками в комплексном центре социального обслуживания населения, в рамках проекта «Выбор за мной»
- В Татарском районе продолжаются «Дни главы». Юрий Маркленович Вязов, а так же представители различных служб и отделов разбирались в проблемах населения Казачьего Мыса.
- Татарский район готовится к фестивалю общественных инициатив. Ежегодно это мероприятие даёт возможность для реализации различных проектов.
- Совсем рядом с международным женским днём, 10 марта, свой профессиональный праздник отмечают работники архивов России. Глава Татарского района Юрий Маркленович Вязов поздравил специалистов и отметил лучших почётными грамотами и благодарностями.
- 13 марта в районном Доме культуры «Родина» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников жилищно-коммунального хозяйства. Торжество получило название «Ваш труд наполнен светом и теплом».
- В Татарском районе выявили лучшего учителя 2020 года. Финальный этап – самопрезентация, состоялся на сцене районного дома культуры «Родина» в минувший понедельник. До завершающих соревнований смогли дойти не все. А стартовал «Учитель года - 2020» в феврале.
Источник: ОТС Татарск