Уважаемые жители Татарского района!

В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Татарского района убедительно просим вас в случае прибытия с территории других стран незамедлительно информировать об этом поликлинику Татарской ЦРБ по телефону 20-666 или по единому номеру 112.

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции для тех, кому 60 лет и более.

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Люди «серебряного возраста» старше 60 лет в группе особого риска.

Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или необходимых товаров.

Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды — ограничьте с ними контакты и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью путем вызова врача на дом. Ваш мудрый совет поможет сохранить здоровье вам и вашим родным!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте руками лицо, рот, нос.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые были вместе с вами в общественных местах и в транспорте.

Если вы заболели и почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными заболеваниями, но и по другим проблемам со здоровьем, например давлением) - не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом по телефону 20-666.

Берегите себя и будьте здоровы!

Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области