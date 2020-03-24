Прокуратурой Чановского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о социальной защите инвалидов. Установлено, что не всеми организациями соблюдаются требования Порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Прокуратурой выявлены факты непредоставления в орган занятости сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест для трудоустройства инвалидов. В целях устранения нарушений прокурором района руководителям 8 организаций внесены представления, в отношении одного юридического лица и руководителей 7 организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.