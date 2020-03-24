Добавить комментарий (1)

23 марта глава Татарского района Ю.М. Вязов подписал постановление о введении режима повышенной готовности на территории Татарского района в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Режим введен с 9.00 23 марта. В постановлении рекомендуется приостановить проведение на территории Татарского района досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности. Гражданам при появлении первых респираторных симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Также в документе содержатся рекомендации гражданам, прибывающим из-за рубежа и находящимся на домашнем карантине.

Работодателям, в частности, рекомендовано: обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

Главному врачу Татарской ЦРБ Е.Н. Пендюку поручено:

1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций лицам, прибывшим с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы;

3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной первичной медико-санитарной помощи лицам из группы риска (лицам в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

4) обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV);

5) обеспечить отдельный прием пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее – ОРВИ), внебольничной пневмонии через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы. При отсутствии фильтр-бокса в соответствии с проектом здания обеспечить разделение потока приема инфекционных больных с признаками ОРВИ;

6) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне-тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями, в ежедневном режиме.

Заместителю главы администрации Татарского района Ю.П. Лысенко предписано обеспечить принятие решений: о свободном посещении учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей); о переводе обучающихся на дистанционное обучение при наличии технических условий. Организовать для обучающихся, временно не посещающих занятия, передача заданий с использованием электронной почты, систем обмена текстовыми сообщениями, официальных сайтов образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.