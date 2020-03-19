В торжественном открытии приняли участие: глава Усть-Таркского района А.П. Турлаков, депутат Законодательного Собрания Новосибирск ой области И.Р. Умербаев, главный врач Усть-Таркской ЦРБ Н.В.Коваленко, председатель Совета депутатов Усть-Таркского района Н.И. Синяков.

ФАП оснащен полностью по современным стандартам, для него закуп лено все необходимое оборудование: дефибриллятор для оказания помощи при нарушении ритма сердца, портативный аппарат ИВЛ, ингалятор, спирограф, анализатор глюкозы и наборы укладок.

Жителей Богословки обслуживает фельдшер Нелли Классен, стаж ее работы 6 лет, она регулярно повышает свою квалификацию, участвует в конференциях.

«В Богословке проживает 350 человек, для деревни с небольшим населением – это радостное событие. Все очень довольны. Новый ФАП красивый и светлый, позже на его территории мы посадим цветы», – рассказала заместитель главного врача по лечебной части Усть-Таркской ЦРБ Ольга Подскребаева.

